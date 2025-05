Lascio una bella città Ci sono persone di valore

Il commissario prefettizio Alfonso Terribile ha portato una ventata di concretezza e rinnovamento a Desio, dimostrando un forte attaccamento alla città e alle persone di valore che la rappresentano. In pochi mesi, ha saputo far emergere un volto più umano e vicino della pubblica amministrazione, lasciando un'impronta significativa nella comunità.

Ha fatto scoprire alla città l’altro volto della pubblica amministrazione. Sarà pure un burocrate per il ruolo che ricopre, ma il commissario prefettizio Alfonso Terribile (foto) si è dimostrato concreto e anche molto attaccato alla città. In pochi mesi di permanenza a Desio, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto a gennaio, non ha tradito le aspettative. Ha pensato allo sviluppo della città e alle sue necessità. "Sono contento – ha dichiarato ieri congedandosi -, Desio ha il sindaco che merita. Espressione diretta dei suoi cittadini. Ovviamente sono anche triste perché vado via. Lascio una bella città, dove ho trovato tante persone di valore, un territorio vivo, dinamico, frizzante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Lascio una bella città. Ci sono persone di valore"

