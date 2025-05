Lascia la Juventus per il Manchester United Ma non è un calciatore

Scopri le ultime novità sul trasferimento sorprendente dalla Juventus al Manchester United, ma attenzione: si tratta di un cambiamento che non coinvolge un calciatore. Con la fine della stagione, il calciomercato si infiamma, portando grandi novità anche in ambiti insospettati del mondo del calcio.

Lascia la Juventus per approdare al Manchester United, le ultime voci sono sorprendenti e non lasciano adito a dubbi. Ma non è un calciatore! Conclusa la stagione, si aprono le porte del calciomercato e dei tanti cambiamenti per le big del calcio italiano ed europeo. Naturalmente questi passaggi non riguardano solo i calciatori ma anche.

Francesco Calvo lascia la Juventus - Francesco Calvo lascia la Juventus dopo un percorso significativo. Entrato nel club nel 2011 e tornato nel 2022 come Chief of Staff, ha assunto il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development nel gennaio 2023. 🔗continua a leggere

