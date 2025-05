L' arte che cura il mondo

Scopri come l'arte può diventare uno strumento di trasformazione sociale con Pietro Gaglianò, esperto di arte contemporanea e sfera pubblica. Durante l'incontro, esploreremo come progetti educativi, di ricerca e il coinvolgimento delle comunità possano rendere l'arte una vera e propria cura per il mondo.

Pietro Gaglianò proporrà una riflessione sulle relazioni tra arte contemporanea e sfera pubblica, ambito di cui si occupa da anni con progetti educativi, di ricerca e con il coinvolgimento degli artisti e delle comunità. L'incontro verterà sull'esperienza dell'arte come possibilità di nuove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'arte che cura il mondo

Tessil'Arte, Festival nazionale del fatto a mano con cura - Dal 6 all'8 giugno 2025, Castelnuovo di Porto, uno dei Borghi più belli d'Italia, ospita la prima edizione di Tessil'Arte, il festival nazionale dedicato alle arti tessili e alla cultura del "fatto a mano con cura".

