L’appello di Schlein a Meloni | Fermiamo insieme la violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico

Elly Schlein fa un appello urgente a Giorgia Meloni affinché si uniscano per fermare la violenza di genere, sottolineando come il patriarcato sia ancora radicato nella nostra società. L'obiettivo è mettere da parte le divisioni politiche e lavorare insieme per un cambiamento culturalmente importante.

“Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società e ha attecchito anche tra i più giovani. La violenza di genere va fermata. Per questo mi rivolgo alla presidente del Consiglio. Mettiamo da parte lo scontro politico e sediamoci a un tavolo”. È l’appello che la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha rivolto a Giorgia Meloni dopo l’omicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola. “La repressione non basta” ha aggiunto Schlein, “serve la prevenzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Schlein a Meloni: “Fermiamo insieme la violenza di genere, mettiamo da parte lo scontro politico”

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA - La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale. 🔗continua a leggere

