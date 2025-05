L’appello delle Ong europee contro il decreto sicurezza

Le ONG europee stanno facendo appello contro il decreto sicurezza, considerato una grave minaccia per la democrazia e un passo indietro nel rispetto dei diritti fondamentali. La decisione, attesa tra oggi e domani alla Camera, solleva preoccupazioni sul futuro dello stato di diritto in Italia e in Europa.

Il decreto sicurezza, che tra oggi e domani riceverà il via libera dalla Camera, rappresenta «una seria minaccia per la democrazia», nel contesto di un «sistematico regresso» dello Stato di diritto.

