Un appello straziante da Gaza chiede aiuto per salvare Adam, l’unico sopravvissuto tra i dieci figli della pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, gravemente ferito dopo un devastante bombardamento. A causa delle gravi ustioni e fratture, l’ospedale locale non può assisterlo, e il suo zio chiede urgentemente il trasferimento in Italia. In un contesto di guerra e distruzione, la speranza di salvarlo diventa sempre più urgente.

Adam ha 11 anni ed è l’unico sopravvissuto dei 10 figli della pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, uccisi in un bombardamento su Khan Yunis. Ha ustioni e fratture gravi, ma l’ospedale Nasser non è in grado di curarlo. Suo zio Alì ha lanciato un appello disperato per portarlo in Italia. A Gaza, intanto, la guerra prosegue: intensi bombardamenti al nord e 54mila vittime secondo il ministero della Salute palestinese. Netanyahu ha convocato un vertice d’urgenza per discutere una nuova proposta americana di cessate il fuoco, mentre i rapporti con Washington si fanno sempre più tesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'appello da Gaza per l'unico bimbo sopravvissuto al raid: "Salvate Adam"

Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza. L’AOPI: "Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam" - L'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) si impegna ad accogliere e prendersi cura del piccolo Adam, l’unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa, vittima di un raid a Gaza. 🔗continua a leggere

