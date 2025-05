L' anticiclione garantisce le scampagnate | ponte del 2 giugno all' insegna del clima quasi estivo

L'anticiclone in espansione garantirà un clima quasi estivo sulla Sicilia durante il ponte del 2 giugno, perfetto per scampagnate e gite all'aperto. Secondo il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, condizioni di stabilità e bel tempo accompagneranno questa festività, rendendo il momento ideale per godersi il weekend lungo. Gli unici disturbi saranno...

L'anticiclone è in fase di espansione e ci terrà compagnia per tutto il ponte del 2 giugno, favorendo condizioni di stabilità e bel tempo sulla Sicilia, con clima estivo. Lo dice il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Gli unici disturbi, se così possono essere chiamati, saranno.

