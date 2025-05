L’annuncio degli Usa | A breve un accordo per il cessate il fuoco

Gli USA annunciano a breve un accordo per un cessate il fuoco nel conflitto in Medio Oriente, mentre la situazione a Gaza rimane critica con i civili che lottano per l'accesso agli aiuti umanitari. Intanto, nelle strade di Israele, decine di migliaia di manifestanti protestano contro il governo nel 600esimo giorno di guerra contro Hamas, approfondendo la complessità di questa crisi internazionale.

Mentre i palestinesi di Gaza erano impegnati anche ieri nella lotta contro la fame accaparrandosi per quanto possibile gli aiuti umanitari sul terreno e mentre decine di migliaia di israeliani partecipavano a estese manifestazioni di protesta contro il loro governo nel 600esimo giorno della guerra di logoramento contro Hamas, da Washington l'emissario personale del presidente Trump, Steve Witkoff, ha lanciato un raggio di speranza. C'è sul tavolo, ha detto, una nuova proposta di cessate il fuoco. "Abbiamo una sensazione positiva – ha aggiunto – circa le speranze di raggiungere una tregua temporanea e una soluzione di lunga durata per la guerra".

Netanyahu conferma operazione senza tregua contro Hamas mentre Unrwa denuncia blocco alimentare a Gaza - In un contesto sempre più teso, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione dell'operazione contro Hamas a Gaza. 🔗continua a leggere

