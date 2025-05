L' anno nero delle carceri italiane

Il 2024 si conferma come l'anno più tragico per le carceri italiane, con 91 suicidi registrati, il numero più alto di sempre. Secondo il rapporto 'Senza respiro' di Antigone, l'emergenza nelle strutture penitenziarie continua a peggiorare, evidenziando una crisi umanitaria senza precedenti.

AGI - Con "91 suicidi, il 2024 è l'anno con più morti in carcere di sempre, picco di un'emergenza in corso ormai da più di tre anni". È quanto scrive l'associazione Antigone nel suo rapporto 'Senza respiro' presentato oggi, sottolineando che "l'emergenza morti in carcere non dà segni di arresto. Anzi, continua a peggiorare. Nel 2024 sono stati almeno 91 i casi di suicidi commessi da persone private della libertà. Tra gennaio e maggio 2025, almeno 33. Il 2024 passa così alla storia come l'anno con più suicidi in carcere di sempre, superando addirittura il record del 2022 quando l'emergenza ha avuto inizio".