Lando Norris ha indossato un orologio che va bene sia per vincere il GP di Monaco che per cenare con i reali

Lando Norris si è confermato protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco, vincendo con stile e classe sia in pista che fuori. Il giovane pilota britannico ha scelto un orologio elegante e versatile, perfetto per dominare il circuito e per un’occasione speciale come una cena con i reali del Principato. Scopri come Norris combina performance e raffinatezza, distinguendosi nel mondo della Formula 1 e dello stile.

Lando Norris non si è limitato a trionfare sulla pista di Monaco, ma ha anche fatto un figurone fuori dai box, sfoggiando un orologio che non sfigurerebbe al polso dei grandi nomi del Principato. Il britannico ha dominato il circuito monegasco nell’ultimo Gran Premio di Formula 1, aggiudicandosi non solo il trofeo, ma anche il titolo di pilota più elegante del weekend. Il GP di Monaco è da sempre il palcoscenico di un’élite esclusiva, dove celeb e icone dello sport si sfidano non solo in pista, ma anche nell’arte dell'eleganza più sofisticata. Kylian Mbappé e Zinédine Zidane, protagonisti della scena internazionale, hanno esibito pezzi da collezione con la stessa fierezza con cui i piloti affrontano la celebre chicane del circuito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lando Norris ha indossato un orologio che va bene sia per vincere il GP di Monaco che per cenare con i reali

