Lanciano riabbraccia la croce di Nicola da Guardiagrele l' arcivescovo | È una grande emozione

L'arcivescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, ha celebrato con grande emozione il ritorno della storica croce di Nicola da Guardiagrele alla sua sede originale, simbolo di fede e storia per la comunità. Questo importante evento rafforza il legame tra la diocesi, la comunità e il patrimonio culturale del territorio.

“Oggi è un giorno di festa per la comunità, la diocesi, l’intero territorio. Grazie alla collaborazione indispensabile della Soprintendenza, la croce di Nicola da Guardiagrele è tornata nella sua 'casa'”. L'arcivescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, non nasconde l'emozione per lo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lanciano riabbraccia la croce di Nicola da Guardiagrele, l'arcivescovo: "È una grande emozione"

