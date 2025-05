L’amore della città per il capitano La famiglia ’ferrarese’ di Mirco

Scopri la storia di Mirco Bergamini e il suo amore incondizionato per Ferrara, la famiglia e la Spal, un legame profondo che ha emozionato tutta la città. Ricordando le parole di Antonucci, "Non esiste addio per le persone che si amano", questa narrazione celebra il cuore di un uomo e il suo inseparabile legame con la sua terra.

Bergamini "Non esiste addio per le persone che si amano". Così aveva salutato la sua Ferrara e la sua Spal Mirco Antenucci, in quel luglio 2019 in cui qualcuno aveva pensato che il tempo per lui a Ferrara fosse giunto al termine. Il suo arrivo in città, nel giugno del 2016, era stato il primo evento che aveva fatto vibrare gli animi dei tifosi spallini, l'entusiasmo era alle stelle dopo la fresca promozione in serie B. La presentazione ufficiale nelle sale del Castello lo emozionò non poco, accompagnato dalla moglie Eleonora, anche lei emozionatissima. Antenucci arrivava dai due anni a Leeds nella seconda serie del campionato inglese e, con la moglie e le figlie Camilla e Sofia, si era ambientato nella nostra città che forse un poco di calcio inglese, sugli spalti del Mazza, gliel'avrà pure ricordato.