L’ambasciatore del Perù in Italia Manuel José Antonio Cacho-Sousa visita Genova

L'ambasciatore del Perù in Italia, Manuel José Antonio Cacho-Sousa, ha recentemente visitato Genova in occasione di un'importante visita ufficiale. Organizzata dal Consolato Generale del Perù e dal console Carlos Tavera, questa visita rafforza i legami tra il Perù e la città ligure, promuovendo importanti possibilità di collaborazione e scambio culturale.

Il Consolato generale del Perù a Genova, nella persona del ministro Carlos Tavera console generale della repubblica del Perù, ha organizzato la visita ufficiale dell'ambasciatore del Perù in Italia, Manuel José Antonio Cacho-Sousa, nella città di Genova. Una visita che si inserisce nel contesto.

