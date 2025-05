L’AI sale in cattedra per formare gli oncologi E rivoluziona le assicurazioni

L'introduzione di specialisti di alta formazione e l'adozione dell'Intelligenza Artificiale stanno rivoluzionando la ricerca oncologica e il settore assicurativo, aprendo nuove frontiere di innovazione e precisione. In questo percorso evolutivo, l'AI si impose come strumento chiave per migliorare diagnosi, trattamenti e servizi, segnando un cambiamento epocale nel panorama sanitario e finanziario.

Il percorso è iniziato qualche decennio fa. Ma oggi siamo entrati pesantemente nell'era dell 'Intelligenza Artificiale, con l'AI che pervade moltissimi aspetti della vita quotidiana e soprattutto della scienza e della modellistica prospettica. E non mancano, ovviamente, gli auspici per un ottimale utilizzo di questi fantastici strumenti così come le ansie e i timori di una perdita del "capitale" di umanità, soprattutto in ambito professionale ed aziendale. Mentre si moltiplicano le esperienze pratiche di applicazione dell'AI, si parla di approcci didattici e formativi oltre che di futuro del mondo delle assicurazioni.

