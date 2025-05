L’agonia di Martina colpita più volte con un masso | così hanno incastrato l’ex fidanzato

Scopri i dettagli agghiaccianti dell'agonia di Martina Carbonaro, brutalmente colpita più volte con un masso dal suo ex fidanzato, in un tragico episodio che ha portato alla sua incastratura. Questa tragica vicenda, che si è conclusa in soli 3 minuti, svela la lenta agonia della vittima e le circostanze che hanno condotto all'arresto dell'aggressore.

Tempo di lettura: 3 minuti Colpita brutalmente e più volte al capo con una pietra, anche quand'era a terra, ormai inerme. La prima ricostruzione sull'omicidio di Martina Carbonaro restituisce il quadro di una possibile agonia della vittima. Da quanto si apprende, l'esame esterno individua almeno quattro ferite alla testa, oltre a una copiosa perdita di sangue. Fermato con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere Alessio Tucci, 18enne ex fidanzato della vittima. Il giovane ha confessato l'omicidio in caserma ad Afragola. Inizialmente avrebbe però negato ogni coinvolgimento. Secondo la procura di Napoli Nord, avrebbe fornito una versione incompatibile con le risultanze investigative.

