Lago Trasimeno il progetto per rilanciare la darsena e il pontile di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno

La regione Umbria approva il progetto di riqualificazione della darsena e del pontile di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno, un intervento strategico per rilanciare il turismo e la navigazione nel lago. Con un investimento di 240mila euro, i lavori mirano a valorizzare l’area portuale e migliorare l’esperienza dei visitatori.

Dalla Giunta regionale dell'Umbria arriva il via per la riqualificazione urgente della darsena e del pontile dell’area portuale di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno. L’intervento, del valore complessivo di 240mila euro, sarà realizzato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e andrà sostituire un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Lago Trasimeno, il progetto per rilanciare la darsena e il pontile di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno

