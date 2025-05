Lago di Bilancino ancora al centro diei campionati italiani di triathlon medio

Il Lago di Bilancino a Barberino di Mugello torna protagonista dei Campionati Italiani di Triathlon Medio, un evento imperdibile per gli appassionati di multisport. Il 2 giugno, oltre 500 atleti si sfideranno in questa suggestiva cornice, sostenuti dall’organizzazione di TRIevolution Sport Eventi e dalla Federazione Italiana Triathlon.

BARBERINO DEL MUGELLO – Barberino di Mugello sarĂ di nuovo palcoscenico dei campionati italiani di triathlon medio. L’evento, organizzato da TRIevolution Sport Eventi sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, si svolgerĂ lunedì (2 giugno) con inizio alle 9,15 al lago di Bilancino. Oltre 500 atleti prenderanno il via per contendersi i titoli tricolori nelle categorie individuale assoluto, age group e a squadre assoluto. “Barberino di Mugello e il lago di Bilancino – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – si apprestano ad ospitare, per la sesta volta dal 2012, i Campionati italiani di triathlon medio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it