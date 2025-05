Lagarde lascia la Bce per guidare il WEF dopo dimissioni di Schwab portavoce prova a smentire | Arriverà a fine mandato del 2027

Le recenti voci suggeriscono che Christine Lagarde possa lasciare la Banca Centrale Europea per assumere la guida del World Economic Forum dopo le dimissioni di Klaus Schwab. Tuttavia, un portavoce ha smentito queste speculazioni, confermando il suo impegno fino al termine del mandato previsto nel 2027. L'uscita anticipata potrebbe dipendere dal raggiungimento del target inflazionistico al 2% nell'Eurozona.

L'uscita anticipata dalla Bce potrebbe essere subordinata al ritorno dell'inflazione nell'Eurozona al target del 2% Christine Lagarde "lascia la Bce per guidare il WEF dopo le dimissioni di Klaus Schwab". È questa l'indiscrezione che arriverebbe proprio dall'ormai ex numero uno del Forum e ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lagarde "lascia la Bce per guidare il WEF dopo dimissioni di Schwab", portavoce prova a smentire: "Arriverà a fine mandato del 2027"

Lagarde corteggiata per lasciare la Bce e guidare il World economic forum di Davos - Christine Lagarde è al centro di speculazioni riguardo a un possibile passaggio dalla guida della BCE al World Economic Forum di Davos. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Portavoce della Bce smentisce indiscrezione del Financial Times: Lagarde determinata a completare il mandato; «Lagarde, addio anticipato alla Bce per guidare il Forum di Davos»: l'intrigo che agita l'Europa (e la finanza); BCE, FT: “Lagarde pronta a lasciare”. E spunta l’ipotesi World Economic Forum; FT: “Lagarde pronta a lasciare per guidare il World Economic Forum”. Ma la Bce smentisce. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lagarde corteggiata per lasciare la Bce e guidare il World economic forum di Davos - Lo ha rivelato il fondatore del Wef Klaus Schwab al Financial Times. A trattenerla il rischio caos all’Eurotower che, ovviamente, smentisce l’ipotesi ... 🔗Da msn.com

"Lagarde lascia". La Bce: completerà il mandato - Il Financial Times crea scompiglio sulla presidenza di Christine Lagarde in Bce, riportando la notizia di un suo negoziato ... 🔗Lo riporta msn.com

Lagarde e il giallo di Davos: la Bce nega, ma l’intrigo scuote l’Europa - Christine Lagarde , presidente della Banca centrale europea dal 2019, si troverebbe al centro di un’inedita tempesta istituzionale dopo le rivelazioni del Financial Times , secondo cui avrebbe valutat ... 🔗Secondo informazione.it

Christine Lagarde, Leading Europe’s United Economic Pandemic Response | GZERO World with Ian Bremmer