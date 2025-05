Lagarde lascia La Bce | completerà il mandato

Le ultime notizie sulla presidenza di Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea svelano un possibile negoziato con Klaus Schwab del World Economic Forum in vista di un suo successore, con un'ipotesi di cambio già a inizio 2027. Tuttavia, Lagarde continuerà a portare a termine il suo mandato fino a ottobre 2027, garantendo stabilità alla leadership della BCE.

Il Financial Times crea scompiglio sulla presidenza di Christine Lagarde in Bce, riportando la notizia di un suo negoziato con il fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab, per subentrargli "al più tardi a inizio 2027". Mesi prima, dunque, della scadenza dell’incarico in Bce a fine ottobre 2027. Lagarde porterà a termine il proprio mandato, assicura invece l’istituto di Francoforte. Il caso nasce dalle rivelazioni al quotidiano britannico dello stesso Schwab (88 anni), fondatore ed ex presidente del Forum. Secondo l’economista c’è stata una lunga trattativa con Lagarde, nell’ambito della quale Schwab le avrebbe fatto visita a Francoforte ad aprile "per discutere con lei della transizione ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net