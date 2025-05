Lagarde in uscita la Bce smentisce | l’indiscrezione diventa un cortocircuito

Le recenti indiscrezioni sul possibile addio di Christine Lagarde alla guida della BCE hanno generato grande attenzione e incertezza sul suo futuro. Tuttavia, la Banca centrale europea ha prontamente smentito ogni voci di un'uscita anticipata, ribadendo l'impegno di Lagarde fino al termine del suo mandato nel 2027.

Cresce l’attenzione attorno al futuro di Christine Lagarde, alla guida della Banca centrale europea dal 2019 e teoricamente in carica fino al 31 ottobre 2027. Le indiscrezioni rilanciate dal Financial Times su una sua possibile uscita anticipata per assumere un nuovo incarico alla testa del World Economic Forum hanno provocato uno scossone in piena regola, alimentato dalle dichiarazioni del fondatore dell’organizzazione, Klaus Schwab, e amplificato dal silenzio iniziale della Bce. Il tutto ha poi richiesto una smentita ufficiale, arrivata con toni piuttosto netti da Francoforte, che però non ha placato il polverone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lagarde in uscita, la Bce smentisce: l’indiscrezione diventa un cortocircuito

