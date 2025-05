L' aeroporto di Catania raggiunge il livello 3 nel programma Airport Carbon Accreditation

L’aeroporto di Catania ha raggiunto il livello 3 nel prestigioso programma Airport Carbon Accreditation, confermato da ACI – Airports Council International. Questo traguardo testimonia l’impegno della Sac – Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso – nella riduzione delle emissioni e nella tutela dell’ambiente.

Sac, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annuncia che lo scalo di Catania ha raggiunto il livello 3 nel programma "Airport Carbon Accreditation", la certificazione internazionale conferita da Aci – Airports Council International, che riconosce l’impegno concreto nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'aeroporto di Catania raggiunge il livello 3 nel programma "Airport Carbon Accreditation"

Arrestato a Catania un 31enne ricercato a livello internazionale: in auto aveva armi improprie - Un 31enne ricercato a livello internazionale è stato arrestato a Catania durante un normale controllo stradale. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sac: Catania è livello 3 per Airport carbon accreditation - Sac, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annuncia che l’Aeroporto di Catania ha raggiunto il Livello 3 nel programma Airport Carbon ... 🔗Scrive catania.gds.it

L’Aeroporto di Catania raggiunge nuovo traguardo, superando soglia dei 12 milioni di passeggeri nel 2024 - L’Aeroporto di Catania raggiunge un nuovo traguardo ... questo impegno congiunto che siamo riusciti a rafforzare la competitività dello scalo etneo a livello internazionale. Guardiamo al futuro con ... 🔗Segnala lavocedellisola.it

Aeroporto di Catania, anche nel 2023 superati i dieci milioni di passeggeri - CATANIA – Aeroporto di Catania in crescita nel 2023 ... 0,90 per cento), di cui 45.971 a livello nazionale e 27.183 di tipo Internazionale (+9,5 per cento). Anche l’inizio del 2024 è sotto ... 🔗Lo riporta livesicilia.it

Incendio all'aeroporto di Catania: lo scalo danneggiato dalle fiamme