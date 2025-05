Ladri attivi nella Bassa colpi ad Aquileia e Cervignano

Segnalazioni di ladri attivi nella Bassa Friulana, con episodi ad Aquileia e Cervignano, stanno destando preoccupazione tra i residenti. Nella serata di ieri, ignoti hanno forzato una finestra ad Aquileia, sottraendo oro e orologi per circa 5 mila euro. Le indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per rispondere a questa crescente ondata di furti.

Ladri in azione nella Bassa Friulana. Nella serata di ieri, tra le 20 e le 22, ad Aquileia ignoti hanno forzato una finestra di un'abitazione di proprietà di una donna, classe 1976, portandosi via monili in oro e orologi per un valore complessivo di 5mila euro. Indagano i militari della stazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Ladri attivi nella Bassa, colpi ad Aquileia e Cervignano

Cerca Video su questo argomento: Ladri Attivi Bassa Colpi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ladri attivi nella Bassa, colpi ad Aquileia e Cervignano - Ladri in azione nella Bassa Friulana. Nella serata di ieri, tra le 20 e le 22, ad Aquileia ignoti hanno forzato una finestra di un'abitazione di proprietà di una donna, classe 1976, portandosi via mon ... 🔗Lo riporta udinetoday.it

Ladri in casa mentre fa la doccia. Ancora furti, sei colpi in poche ore - Sei abitazioni prese di mira dai ladri la stessa sera a Morolo, due i colpi a segno ... la banda si è spostata nella parte più bassa del paese in Morolense. Qui sono riusciti a mettere a ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Smantellata banda di ladri dell’oro: sette arresti, colpi per 200mila euro - Otto cittadini romeni, non residenti in Italia, sono stati identificati come responsabili di una lunga serie di colpi avvenuti nel ... In quell’occasione i ladri avevano trafugato 1,4 kg di ... 🔗Segnala msn.com