Lactalis Cucina Emotiva per la prevenzione dei disturbi alimentari nelle scuole di Parma

Il progetto "Cucina Emotiva", promosso da Lactalis Italia e ideato da VIK School, si è concluso con grande successo nelle scuole di Parma, contribuendo alla prevenzione dei disturbi alimentari attraverso un percorso educativo coinvolgente e attento alle emozioni. Un'iniziativa che unisce educazione alimentare e benessere emotivo, rafforzando il ruolo della scuola nella promozione di abitudini sane.

Si è concluso con grande successo il progetto "Cucina Emotiva", il percorso educativo promosso da Lactalis Italia - prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Mandara. Ideato da VIK School.

Napoli, Cucina emotiva: al via negli istituti il progetto di sensibilizzazione sui disturbi alimentari - Lactalis Italia - prima realtà ... arginare questo fenomeno e fare corretta informazione prevenzione per il futuro». Il progetto Cucina Emotiva si inserisce all’interno della campagna ... 🔗Come scrive ilmattino.it