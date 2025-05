L’acqua che prepara gli atleti | Fonti Gaverina entra in aula

Scopri come l'acqua Gaverina, storico marchio bergamasco, sostiene la preparazione degli atleti e si integra nel percorso formativo dei futuri massoterapisti alla Cattolica. Dalla sponsorizzazione di tornei di padel ai programmi universitari, Gaverina promuove l’importanza dell’idratazione per il benessere e la performance.

Dalla sponsorizzazione di tornei di padel ai percorsi universitari in Cattolica: lo storico marchio bergamasco porta l’idratazione tra i banchi dei futuri massoterapisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’acqua che prepara gli atleti: Fonti Gaverina entra in aula

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Gerry Scotti, l'iconico conduttore di Mediaset, si prepara ad affrontare nuove sfide televisive abbandonando la giuria di "Tu Si Que Vales". 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’acqua che prepara gli atleti: Fonti Gaverina entra in aula. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’acqua che prepara gli atleti: Fonti Gaverina entra in aula - Dalla sponsorizzazione di tornei di padel ai percorsi universitari in Cattolica: lo storico marchio bergamasco porta l’idratazione tra i banchi dei futuri massoterapisti Nel mondo dello sport, l’idrat ... 🔗Riporta ecodibergamo.it

Fonti Pineta acqua ufficiale di “Bergamo-Schilpario 2025” - Roma, 4 feb. – Fonti Pineta è l’acqua ufficiale del Campionato Mondiale ... Fonti Pineta è orgogliosa di accompagnare gli atleti in questa straordinaria competizione. 🔗Scrive askanews.it

OCEANMAN Cattolica 2025, in acqua 20 atleti paralimpici - Per questo, come ogni anno, anche alla V edizione di OCEANMAN Cattolica, dal 23 al 25 maggio 2025, non mancheranno almeno 20 atleti paralimpici (mentre scriviamo le iscrizioni sono ancora aperte ... 🔗informazione.it scrive

Crazy Ice Swimming World Record