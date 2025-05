Labirinto Effimero 2025 | quando apre il nuovo tracciato di 70mila metri quadrati

Scopri il nuovo tracciato del Labirinto Effimero 2025 ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, che si estende su 70.000 metri quadrati: un'esperienza immersiva e immersa nella natura, aperta dal 29 maggio 2025. Vieni a vivere un’estate all’insegna della scoperta e del divertimento in un’attrazione che ogni anno rinasce per sorprendere grandi e piccini.

Alfonsine (Ravenna) 29 maggio 2025 – Ogni estate il Labirinto effimero di Alfonsine, realizzato presso l’ Azienda agricola ‘Galassi Carlo’ situata al civico 111 di via Roma a poche centinaia di metri dall’uscita dalla rotatoria della Variante in direzione Rossetta e Fusignano, rinnova la sua promessa: offrire un’ esperienza unica, immersiva e sempre diversa. Sarà così anche quest’anno. Il nuovo tracciato, dal titolo evocativo ‘Controvento ’, sarà inaugurato sabato 14 giugno alle 17. Un invito a mettersi in cammino, anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. “A volte – osserva Carlo Galassi, ideatore di questa straordinaria opera di ‘land-art’ che, dal 2008, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia – aspettiamo che il vento camb i. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Labirinto Effimero 2025: quando apre il nuovo tracciato di 70mila metri quadrati

