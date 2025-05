La zona sud piazza di spaccio ennesimo arresto dei carabinieri

Continuano i raid dei carabinieri nella zona sud di Rimini, dove si intensificano i controlli contro lo spaccio di droga. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un giovane albanese di 22 anni è stato arrestato mentre cercava di vendere cocaina, confermando la gravità della situazione locale.

Sempre piĂą calda la zona sud di Rimini che, oramai, è una vera e propria piazza di spaccio coi carabinieri che hanno arrestato l'ennesimo pusher sorpreso a vendere cocaina. A finire in manette, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stato un 22enne albanese. Il giovane era stato notato da una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La zona sud piazza di spaccio, ennesimo arresto dei carabinieri

Milano, che spettacolo piazza Po: “Zona promossa a pieni voti, ma qualche rifiuto di troppo” - Piazza Po a Milano si rivela un angolo vivibile e apprezzato, ma non senza qualche criticitĂ . Il signor Antonio, residente dal 2012, descrive un quartiere sicuro e ben curato, sottolineando l'importanza di spazi verdi. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Zona Sud Piazza Spaccio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trapani: smantellata un’altra piazza di spaccio nel quartiere Fontanelle sud; Così una banda di romani riforniva di droga le piazze di spaccio delle Marche. Giro d'affari milionario; Trapani. Smantellata un’altra piazza di spaccio a Fontanelle Sud; Trapani, smantellata piazza di spaccio nel quartiere Fontanelle Sud: due arresti [VIDEO]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Colpo all’impero della droga, l’antimafia smantella la piazza di spaccio dell’edicola a San Basilio - Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Direzione Antimafia di Roma hanno smantellato la piazza "Edicola", zona di spaccio a cielo aperto ... 🔗Come scrive fanpage.it

Piazza di spaccio in Curva Sud, 6 ultra' indagati - regolarmente smerciata in occasione degli incontri di calcio casalinghi disputati dalla società Roma calcio presso una "piazza di spaccio" all'uopo allestita e gestita presso i bagni della Curva Sud. 🔗Si legge su msn.com

Operazione antidroga, smantellata piazza di spaccio: due arresti - I due giovani sono stati arrestati in flagranza e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Le accuse a loro carico sono gravi e aggravate ... 🔗marsalalive.it scrive