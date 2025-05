‘La via delle Grazie’ il nuovo libro di Silvia Mecheri

Scopri "La via delle grazie", il nuovo avvincente libro di Silvia Mecheri, ambientato tra i suggestivi paesaggi di Firenze e la Toscana degli inizi del Novecento. Un thriller intriso di mistero e atmosfere coinvolgenti, che ti farà immergere in una vicenda ricca di segreti e colpi di scena.

Firenze, 7 maggio 2025 - Cesare Dotti è un placido scapolo di mezz’età, che dopo alcuni sogni premonitori, torna dopo molti anni a I Colli, un paesino immaginario nella Toscana degli inizi del Novecento. Ospite dell’arcigna baronessa D’Orbe, Cesare vedrà accadere attorno a sé fatti sempre più strani e inquietanti, che si scontreranno con l’apparente tranquillità del piccolo borgo, fino a imbattersi in un inaspettato omicidio. Ricco di personaggi curiosi, coloriti e spesso in conflitto persino con loro stessi, questo breve racconto ci immerge in un tempo ormai passato, tra superstizioni e mentalità tipiche dei piccoli borghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘La via delle Grazie’, il nuovo libro di Silvia Mecheri

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: “Dopo la rottura è tornato il sereno, hanno ricominciato a sentirsi” - Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti potrebbero aver ricominciato a parlare dopo la loro recente rottura. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: ‘la Via Grazie Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Idee su dove mangiare a Milano? Ecco i nuovi ristoranti; Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga; Sicilia via mare: il piacere di partire con calma; Fermo, in bicicletta alla scoperta dei borghi più belli: è la via dell’amore. 🔗Se ne parla anche su altri siti