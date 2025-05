La verità è un dovere per tutelare la città

Il sindaco Stefano Bandecchi ribadisce l'importanza della verità come dovere fondamentale per tutelare la sicurezza della città, riprendendo la spiegazione del procuratore generale Sergio Sottani. In risposta, ricostruisce con chiarezza l'intervento coraggioso della Polizia locale davanti a un episodio di pericolo, evidenziando il ruolo chiave della trasparenza.

Il sindaco Stefano Bandecchi replica ancora al procuratore generale Sergio Sottani che era intervenuto per spiegare in sintesi che nessuno era stato arrestato. Il sindaco ricostruisce la mattina del 15 maggio quando "una pattuglia della Polizia locale è intervenuta con coraggio e professionalità disarmando un male intenzionato che con un coltello stava minacciando il responsabile del supermercato e una guardia giurata". "Una volta bloccato – spiega ancora Bandecchi – sono stati effettuati, dal servizio pubblico della Asl, anche degli accertamenti sanitari in quanto il soggetto lamentava un problema fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La verità è un dovere per tutelare la città"

Contributo all'affitto: "Il sindaco inizi a dire la verità, portate avanti politiche che distruggono i diritti" - Il sindaco ha aperto un dibattito sull'assegnazione del contributo affitto a Pisa, suscitando critiche dalle associazioni come Diritti in Comune e Unione Inquilini.

