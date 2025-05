La verità di Andrea Stroppa sulla lite Musk-Trump | Macché vanno molto d’accordo Starlink per l’Italia? Quasi tutto il governo è d’accordo

Elon Musk «non ha assolutamente litigato col presidente Trump ». Anzi, i due «vanno molto d’accordo». Parola di Andrea Stroppa, collaboratore dell’imprenditore statunitense, che è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio 1 Un giorno da pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Nei giorni scorsi, la stampa internazionale ha parlato di una vera e propria rottura politica tra Musk e Trump, con il primo che ha criticato la «big, beautiful bill» presentata dai repubblicani al Congresso e che ha annunciato la fine del suo incarico governativo a capo del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa creato dallo stesso Trump. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La verità di Andrea Stroppa sulla lite Musk-Trump: «Macché, vanno molto d’accordo. Starlink per l’Italia? Quasi tutto il governo è d’accordo»

