Il recente ordine esecutivo di Trump segna un punto di svolta nel dibattito tra scienza e antiscienza. In un'epoca in cui la disinformazione dilaga, l'iniziativa mira a stabilire nuovi standard per la ricerca scientifica. Ma quanto possono realmente influenzare il nostro approccio alla verità? Un tema cruciale, che ci invita a riflettere sul valore della conoscenza e sull'affidabilità delle fonti. È un momento decisivo per il futuro della scienza!

Con un ordine esecutivo del 23 maggio, Trump ha imposto una serie di direttive in larga misura condivisibili sulla ricerca scientifica. La Gold Standard Science dovrà essere un. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La “verità” del tycoon sdogana l’antiscienza

