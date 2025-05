La trattoria a pochi passi da Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025

Scopri l'Osteria della Buona Condotta, una trattoria autentica a Ornago, a pochi passi da Milano, ideale per gustare le specialità lombarde nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Un luogo ricco di tradizione e sapori genuini, perfetto per assaporare le delizie locali e vivere momenti speciali in città.

Ci troviamo a Ornago, un paesino alle porte di Milano e in provincia di Monza Brianza. Qui c’è l’Osteria della Buona Condotta, locale che nasce nei primi Anni ’90 e che ancora oggi porta avanti una tradizione lunga più di 30 anni. I piatti sono quelli classici lombardi ma con un piglio più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La trattoria a pochi passi da Milano e altre cose buone in città nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025

