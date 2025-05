La tragedia di Pinarella l’investitore venerdì dal pm Il marito della vittima | non voglio le sue scuse

La tragedia di Pinarella scuote Ravenna: l’investitore responsabile dell’incidente, avvenuto venerdì, ha attirato l’attenzione del pm e sollevato numerosi interrogativi sulla sua lunga presenza in spiaggia nonostante la patente revocata. Mentre cresce il dolore per la perdita di Elisa Spadavecchia, 66enne turista, emergono dubbi sulla legalità dell’operato dell’uomo coinvolto, Lerry Gnoli.

Ravenna, 29 maggio 2025 – Da quanto tempo il 54enne Lerry Gnoli lavorava in spiaggia con la ruspa sebbene avesse la patente revocata? Settimane? Mesi? O addirittura anni? È una domanda che in tanti si stanno ponendo alla luce della incredibile morte sul colpo di Elisa Spadavecchia, la 66enne turista vicentina schiacciata sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia. Dubbi ai quali la procura intende dare risposta ascoltando tutti i soggetti coinvolti a vario titolo lungo la filiera dell’appalto. A partire dallo stesso indagato, convocato per domani mattina in procura per essere interrogato alla presenza del suo avvocato, il forlivese Vittorio Manes. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it