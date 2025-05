La tragedia dell’ Heysel | cosa è successo in Juventus-Liverpool il 29 maggio 1985 – VIDEO

Il 29 maggio 1985 si svolse la tragica finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel, tragedia che causò la morte di 39 persone. Questo evento doloroso rimane una delle pagine più nere nella storia del calcio, ricordata sia per la drammaticità che per le implicazioni sulla sicurezza degli stadi.

Il 29 maggio 1985 si giocò la tragica finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel, dove persero la vita 39 persone Spesso quando si parla di calcio restano impresse nell'immaginario collettivo, serate magiche ed imprese memorabili. Purtroppo però ci sono anche alcune pagine buie, che vorremo solo poter cancellare, ma

Heysel 1985, 40 anni fa la tragedia dei tifosi della Juventus: le foto - Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles divenne teatro di una delle più tragiche Page del calcio. 🔗continua a leggere

