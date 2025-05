La Tarros e Mori prendono strade diverse | Dispiace a tutti resteremo sempre amici

Le strade di Marco Mori e dello Spezia Basket Tarros si separano, suscitando dispiacere tra i tanti che li hanno sempre accompagnati con stima e affetto. Nonostante la fine di questa collaborazione, il rispetto e l’amicizia tra le parti rimangono profondi, testimoniando il valore di un rapporto durato oltre 40 anni.

Le strade di Marco Mori e dello Spezia Basket Tarros si dividono. C'è profondo dispiacere da ambo le parti e lo si capisce perfettamente dal tono con cui sia il presidente Danilo Caluri che il bravo tecnico livornese affrontano questa dolorosa decisione. "Con Marco ci accomuna un'amicizia ed una stima reciproca di oltre 40 anni – commenta Caluri – il nostro rapporto personale va al di là dell'aspetto sportivo. Anche quest'anno ha fatto un lavoro che definire straordianrio è riduttivo. Lui è un trascinatore come pochi e lasciamelo dire come pochi anche ad altissimi livelli. E' arrivato in una situazione difficile ed ha quasi rischiato di andare ai play-off.