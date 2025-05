La strana teoria per cui i piloti di Formula 1 si toccano sempre capelli e viso | devono farlo

Hai mai notato come i piloti di Formula 1 spesso si tocchino capelli e viso durante le interviste? Secondo una teoria curiosa e diffusa sui social, questo gesto non sarebbe casuale, ma una strategia di marketing studiata per catturare l'attenzione e rafforzare il loro brand personale.

Perché i piloti di Formula 1 si toccano spesso capelli e viso durante le interviste? Nessun gesto involontario, secondo una teoria diffusasi sui social si tratterebbe di puro marketing.

