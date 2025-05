La strage dell’Heysel 40 anni dopo | perchè non si doveva giocare

A 40 anni dalla tragedia dell'Heysel, ricordiamo come questa catastrofe avrebbe potuto essere evitata giocando in condizioni di sicurezza e con un’organizzazione adeguata. La strage del 29 maggio 1985 segnò profondamente il calcio italiano e internazionale, evidenziando i rischi di uno stadio vecchio e di una violenza incontrollata.

Il 29 maggio 1985 è la data più triste del calcio italiano. A Bruxelles, stadio Heysel, si gioca la finale della Coppa dei Campioni tra la Juventus e il Liverpool. Lo stadio è vecchio e obsoleto, l’organizzazione dell’ordine pubblico fatiscente e la violenza degli hooligans inglesi devastante. A un’ora dall’inizio della partita gli ultras inglesi abbattono con facilità una rete che li separa dal settore Z quello occupato dai tifosi bianconeri. Un muretto cede sotto la spinta, decine di uomini e donne vengono travolti, schiacciati e inizialmente la polizia neanche apre i cancelli per far defluire la gente sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La strage dell’Heysel 40 anni dopo: perchè non si doveva giocare

Strage dell'Heysel, 40 anni dopo: Francavilla intitola lo stadio a Nino Cerullo e Rocco Acerra, vittime della strage - Quarant'anni dopo la tragica strage dell'Heysel, Francavilla al Mare rende omaggio ai suoi figli Nino Cerullo e Rocco Acerra, intitolando lo stadio comunale alle loro storie. 🔗continua a leggere

