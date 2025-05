La storica edicola di Centocelle chiude dopo 65 anni | Impossibile fare ancora questo lavoro

Dopo 65 anni di presenza a Centocelle, l'iconica edicola ha chiuso i battenti, segnando la fine di un'epoca per la comunità locale. Un luogo simbolo che ha accompagnato generazioni tra quotidiani, riviste e gadget, testimone di momenti storici e quotidiani di sempre.

Per 65 anni ha lavorato immersa tra quotidiani, riviste e gadget per bambini. C’era quando Roma è stata imbiancata dalla neve il 6 gennaio del 1985, nel febbraio del 2018 e anche nei difficili mesi del lockdown, nel 2020: “Le persone possono uscire solo per fare la spesa e prendere il giornale. 🔗 Leggi su Romatoday.it