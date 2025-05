La storia di Lihua Dall’amore nascono gioielli

Scopri la storia di Lihua Yuan, artista cinese diventata titolare di “Arte Bella” in Brianza, portando con sé l'arte tradizionale della lavorazione delle pietre dure. Dalla passione per il colore e l'arte alla creazione di bijoux unici, il suo talento si esprime in capolavori di bigiotteria artistica, pronti a incantare in occasione della Fiera.

Dalla Cina alla Brianza per amore, portando qui l’arte della lavorazione delle pietre dure. È la storia di Lihua Yuan, titolare di “ Arte Bella ” che in Fiera porterà la sua bigiotteria artistica. Nasce come pittrice, riconosciuta nel suo Paese per il talento nell’abbinamento dei colori. Poi è entrata nel settore della bigiotteria, partecipanto alla Design Week cinese di Guangzhou. Mette la sua pazienza e il suo talento artistico nella lavorazione di collane, braccialetti, anelli e accessori femminili, ma che possono incontrare anche il gusto maschile. "Il prodotto finale - racconta il marito Paolo Maccabeo - è considerato bigliotteria di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia di Lihua. Dall’amore nascono gioielli

