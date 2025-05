La stilista romana dice addio alla maison che guidava dal 2016 In attesa di capire chi sarà il suo successore si chiude un capitolo importante

La rinomata stilista romana Maria Grazia Chiuri lascia la maison Dior, segnando la fine di un'importante era iniziata nel 2016. In attesa di conoscere il suo successore, questa notizia apre un nuovo capitolo nel dinamico mondo della moda, sempre in fermento e ricco di sorprese.

I l mare dell' industria della moda è sempre agitato. Dopo i sorprendenti annunci delle ultime settimane, arriva ora un'altra notizia epocale, sebbene più attesa. Maria Grazia Chiuri lascia Dior. A Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior X I rumors e le speculazioni, d'altra parte, si rincorrevano ormai da tempo. All'addio di Kim Jones alla guida della collezione maschile della maison, era seguita, qualche mese fa, la conferma (in sordina) dell'arrivo di Jonathan Anderson al suo posto. L'ex direttore creativo di Loewe, abituato a disegnare sia la linea maschile che quella femminile, era dunque sembrato l'erede designato dopo il lungo mandato della stilista romana.

