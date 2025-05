La squadra dell’Inghilterra spera che Mary Earps abbia preso la giusta decisione dopo essersi ritirato dai doveri delle leonesse

La squadra dell'Inghilterra spera che Mary Earps abbia preso la decisione giusta dopo il suo ritiro dai doveri con le Leonesse, aprendo nuove prospettive per il suo futuro. Il sostegno di Leah Williamson sottolinea l'importanza di questa scelta per il team e per la stessa portiere. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperà questa fase della carriera di Earps.

2025-05-29 19:31:00 Breaking news: Lo skipper dell’Inghilterra Leah Williamson ha espresso il suo sostegno a Mary Earps a seguito del ritiro del portiere dal calcio internazionale. Earps, che recentemente si è unito a Paris Saint-Germain, ha confermato che non avrebbe più giocato per l’Inghilterra martedì, poco più di un mese prima dell’inizio dell’euro 2025. Il tempismo dell’annuncio ha suscitato alcune critiche, ma quando le è stato chiesto se considerava la decisione di Earps come egoista, Williamson ha difeso la scelta della sua amica. “Penso che arrivare a quella decisione debba essere una delle cose più difficili della tua carriera”, ha detto Williamson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

