La spesa la decide TikTok | supermercati guidati da trend social e influencer

Scopri come TikTok e gli influencer stanno rivoluzionando la spesa e la disposizione dei prodotti nei supermercati, influenzando le scelte dei consumatori e i prezzi. Trend virali e post popolari stanno guidando le decisioni d'acquisto, portando a un aumento dei prezzi e alle bolle alimentari.

Influencer e post virali su TikTok condizionano buyer e supermercati su cosa esporre sui loro scaffali. Così aumentano prezzi e bolle alimentari. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La spesa la decide TikTok: supermercati guidati da trend social e influencer

