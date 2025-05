La sottosegretaria Bergonzoni attacca il ‘suo’ ministro Giuli sui giornali | lite su chi comanda intanto il cinema si spegne

La lite tra la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e il ministro Alessandro Giuli fa parlare di sé, con accuse e tensioni che rischiano di rallentare il mondo del cinema. Una situazione che mette in luce le difficoltà di un settore già fragile, mentre i protagonisti si affrontano tra scontri pubblici e polemiche.

La scena è stata più o meno questa. Di buon mattino il ministro della Cultura Alessandro Giuli apre Libero, mica il Manifesto, legge un’intervista-fiume della sua sottosegretaria Lucia Borgonzoni e strabuzza gli occhi. L’intervista, non concordata, è un florilegio di stoccate: parla di cinema come se fosse appena arrivata, scarica su Giuli la colpa dei ritardi nei finanziamenti e propone, con candore, di togliergli la firma sugli atti. Come dire: il problema sei tu, il vero ministro sarei io. Nell’intervista Borgonzoni conferma poi che sì, il vertice col mondo del cinema si farà il 6 giugno e che lei sarà in prima fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it