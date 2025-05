La sonda cinese Tianwen 2 è stata lanciata e ha iniziato il suo viaggio verso l' asteroide 469219 Kamo?oalewa

La sonda cinese Tianwen-2 è stata lanciata con successo e si trova ora in viaggio verso l'asteroide 469219 Kamo?oalewa, segnando il debutto della Cina nella missione di recupero di campioni dagli asteroidi. Questa storica spedizione mira a svelare i segreti sulla formazione del Sistema solare primordiale e l'evoluzione di questi corpi celesti.

La Cina debutta con la sua prima missione di recupero dei campioni dal corpo celeste, per far luce sulla formazione ed evoluzione degli asteroidi e sul Sistema solare primordiale.

