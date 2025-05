La soffiata dopo la sparatoria a Cascina Spiotta | Le Br vogliono vendicare la morte di Margherita Cagol

Dopo la sparatoria a Cascina Spiotta, le Br cercano vendetta per la morte di Margherita Cagol, segnando un episodio di grande tensione in Italia. Questo episodio si inserisce in un contesto storico complesso, evidenziando le ultime azioni di un movimento ancora attivo e determinato a perseguire i propri obiettivi.

Milano, 29 maggio 2025 – Il fonogramma, con i toni scarni e burocratici delle comunicazioni ufficiali, risale al gennaio del 1977. Fu trasmesso dai carabinieri di La Spezia ai vertici dell’Arma, alla brigata di Torino guidata da Carlo Alberto Dalla Chiesa, al ministero dell’Interno, alla Questura e alla Prefettura della cittĂ ligure dove all’epoca era reclusa l’ex brigatista Nadia Mantovani, arrestata nel 1976 nel covo milanese di via Maderno insieme a Renato Curcio. La sparatoria a Cascina Spiotta. L’ex brigatista Azzolini: io c’ero: "E Mara Cagol si era arresa" L’allarme. Veniva lanciato l’allarme su una circostanza inquietante riferita al direttore della casa circondariale da una detenuta, che aveva raccolto le confidenze di Mantovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La soffiata dopo la sparatoria a Cascina Spiotta: “Le Br vogliono vendicare la morte di Margherita Cagol”

