La società contro gli aggressori | Fuori dai palasport per sempre Per noi un grave danno economico

La società Pallacanestro Forlì 2.015 condanna fermamente gli scontri tra tifosi avvenuti fuori dal PalaFlaminio, chiedendo un'azione severa contro gli aggressori. La Federazione ha già annunciato il "Daspo a vita", sottolineando l'importanza di tutelare la sicurezza e mantenere un ambiente sportivo civile. La nostra priorità è garantire rispetto e tutela per tutti gli appassionati e le istituzioni coinvolte.

Gli scontri tra tifosi forlivesi e riminesi di martedì pomeriggio, prima di gara 2 al PalaFlaminio, hanno suscitato reazioni da parte della Pallacanestro 2.015 e delle istituzioni. "Daspo a vita" è il duro titolo della presa di posizione della Pallacanestro Forlì 2.015, che "intende prendere fermamente le distanze dai deprecabili fatti accaduti", spiega in una nota diffusa prima del provvedimento sulle porte chiuse, ma quando questo era già nell’aria. E parla di "fatti ascrivibili a incivili atti di rilevanza penale, che nulla hanno a che fare con il sano tifo forlivese, che rappresenta il 99% dei nostri supporters, né con lo sport in generale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La società contro gli aggressori: "Fuori dai palasport per sempre. Per noi un grave danno economico"

