La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su Gaza I riformisti Pd e lo sgarbo a Schlein

La crisi interna alla sinistra italiana si acuisce, con il PD diviso tra riformisti e progressisti mentre si intensificano le tensioni su Gaza. Tra Roma e Milano, le opposizioni si mobilitano per entrambe le cause, cercando di unire le forze per condannare il massacro e ribadire i propri intenti politici.

Tra l'ala progressista e quella centrista delle opposizioni corrono 600 chilometri. Tanti sono quelli che separano Roma da Milano. Nella Capitale, il 7 giugno, Pd, M5s e Avs partiranno da Piazza Vittorio e proveranno a riempire Piazza San Giovanni per gridare "basta" al massacro di Gaza. Il giorno prima, al Teatro Parenti di Milano, Azione e Italia Viva terranno un'iniziativa simile, ma con una piattaforma che contiene un chiaro riferimento all'antisemitismo dilagante e una condanna esplicita ad Hamas. Quella della manifestazione di Roma è la trascrizione della mozione unitaria presentata a metà aprile da Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: cessate il fuoco immediato a Gaza, riconoscimento dello Stato di Palestina, stop alla vendita di armi a Israele e revisione dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Tel Aviv, tra le altre richieste. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La sinistra si spacca in due e volano gli stracci su Gaza. I riformisti Pd e lo sgarbo a Schlein

