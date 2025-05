La sinistra si rassegni Per Eurispes il 70% degli italiani scommette sulla stabilità del governo Meloni e crede nelle forze dell’ordine

Secondo le ultime rilevazioni Eurispes, il 70% degli italiani scommette sulla stabilità del governo Meloni, dimostrando una forte fiducia nelle forze dell'ordine e nell'attuale panorama politico. Nonostante le preoccupazioni per una possibile crisi economica globale e i rischi legati ai conflitti e ai cambiamenti climatici, la maggioranza degli italiani conferma la propria fiducia nel governo attuale, considerandolo stabile e privo di rischi di fibrillazione.

Governo Meloni? Stabile, e senza rischi di fibrillazione o caduta. I dati raccolti dall’Eurispes nell’indagine sugli italiani e la politica restituiscono certezze e dubbi: gli italiani temono una nuova crisi economica globale, i conflitti in atto, gli eventi climatici estremi. In questo contesto, gli italiani confermano la propria fiducia nella stabilità del Governo Meloni e approvano alcuni provvedimenti come l’imputabilità penale dei minori sotto i 14 anni per reati gravi, il nuovo Codice della strada, la separazione delle carriere per i magistrati. Ma il quadro economico mondiale e i conflitti pericolosamente vicini all’Europa, creano timore nel futuro: è quanto emerge dal ‘ Rapporto Italia 2025’ di Eurispes, giunto quest’anno alla 37esima edizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra si rassegni. Per Eurispes il 70% degli italiani scommette sulla stabilità del governo Meloni e crede nelle forze dell’ordine

Eurispes: cala il consenso per questo governo al 70% - Oggi a Roma l’Eurispes istituto privato di studi politici ... da capogiro per troppi manager il rapporto rileva che più del 70% degli italiani non crede nel Governo in carica. 🔗Riporta hwupgrade.it

«L'Italia non è povera, l'Eurispes è di sinistra» - che definisce strumentali i dati forniti dall'Eurispes, definito istituto «vicino alla sinistra» e parla di «una pericolosa degenerazione della azione politica, che invece di cercare di ... 🔗Si legge su iltempo.it