La Sinfonica targata Tjeknavorian | Una famiglia unita dalla passione

Scopri la straordinaria esperienza orchestrale della sinfonica firmata Tjeknavorian, dove una famiglia unita dalla passione per la musica si esibisce con audacia e maestria. L’Orchestra Sinfonica di Milano, in continua ascesa, invita il pubblico a vivere una stagione musicale senza precedenti, tra innovazione e tradizione.

L’Orchestra Sinfonica di Milano ha compiuto passi audaci, non solo mantenendo le sue ambizioni, ma superandole di slancio. Questa stagione non è una prosecuzione, è un’ascesa". Così (dopo i consueti interventi d’esponenti della politica, col forte sobbalzo all’intervento video di Federico Freni, sottosegretario del Ministero dell’Economia: un politico, per giunta leghista, che mostra entusiasmo e competenza musicale parimenti vasti, roba da fantascienza), nel corso della presentazione della nuova stagione s’è espresso il trentenne direttore musicale, Emmanuel Tjeknavorian, a mio modesto avviso realtĂ musicale piĂą interessante ed emozionante dei recenti anni milanesi ma non solo, come ha ampiamente dimostrato nella stagione tuttora in corso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Sinfonica targata Tjeknavorian: "Una famiglia unita dalla passione"

