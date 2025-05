La sicurezza nei cantieri edili | trasformare criticità in opportunità di miglioramento

Scopri come trasformare le criticità legate alla sicurezza nei cantieri edili in opportunità di miglioramento, promuovendo un ambiente lavorativo più sicuro e conforme alle normative. L'Ordine degli Architetti di Brindisi, in collaborazione con Aias Puglia e Pmi Consulenza, organizza il convegno "La sicurezza nei cantieri edili, Cse in azione" per approfondire strategie innovative e pratiche efficaci nel settore.

BRINDISI - L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, in collaborazione con Aias Puglia e con il supporto organizzativo di Pmi Consulenza e Formazione srls, organizza il convegno "La sicurezza nei cantieri edili, Cse in azione", un.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore. 🔗continua a leggere

