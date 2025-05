La sfida tra Pechino e Washington per il controllo della ricerca

La competizione tra Pechino e Washington per il dominio nel settore della ricerca scientifica è sempre più accesa, con le due superpotenze pronti a sfidarsi per l’innovazione e il progresso. Di recente, gli sforzi della Cina, evidenziati dalla lettera di Xi Jinping all’Università Fudan, dimostrano l’importanza strategica di questa corsa per il futuro globale.

Due giorni fa i giornali cinesi di Partito avevano tutti in prima pagina una lettera inviata dal leader della Repubblica popolare Xi Jinping all'Università Fudan di Shanghai in occasione del 120esi.

